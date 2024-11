Lanazione.it - Calcio. Giovanile. Fratres Perignano poker di vittorie

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Pisa 7 novembre 2024 – Tante conferme e tante sorprese nei campionati giovanili pisani. Nella categoria Allievi Under 17 il San Miniato vince il derby sul campo del Romaiano (0 – 1) e ne approfitta anche ilche travolge 7 – 1 il Santa Maria a Monte fanalino di coda e si porta a meno due ma con una partita in più da giocare. Con ventisette reti in cinque partite ilha il migliore attacco della categoria e con tre reti subite la miglior difesa insieme al Romaiano. L’Atletico espugna Il Romito (0 – 2), mentre è parità senza reti tra Migliarino Vecchiano e Soccer Ponsacco. Primo punto per Santacroce e Porta a Lucca che pareggiano 2 – 2. Nella fascia B Under 16, nel girone A domina il San Giuliano (1 – 3 a Porta a Lucca), col San Prospero Scintilla che ha riposato.