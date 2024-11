Anteprima24.it - Benevento, battibecco in classe tra docente e allieve: in tre si sentono male

Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata assai movimentata presso l’Istituto Secondario Superiore “Guacci” diin via Calandra. Attorno alle ore 11:00, nel mentre erano in corso le normali attività didattiche che prevedevano l’interrogazione di tre alunne da parte di unadi Scienze Umane, qualcosa sarebbe andato storto: lae le tre ragazze avrebbero avuto un duro scontro verbale in merito al giudizio da dare alle risposte fornite dallesui quesiti formulati. Il confronto sarebbe stato talmente aspro, ma comunque sempre nei limiti della dialettica, da causare un malore alle tre ragazze al punto che è stato necessario richiedere l’intervento di una autoambulanza e dell’automedica.Le trenon sembrano comunque aver riportato traumi gravi. Abbiamo richiesto di un commento alla dirigente scolastica del “Guacci”, Giustina Mazza ha preferito non rispondere riservandosi di farlo in un secondo momento, in quanto al momento impegnata.