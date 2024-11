Biccy.it - Barbara d’Urso a Sanremo? Carlo Conti smentisce: le parole

Il nome diè stato (di nuovo) accostato al Festival di, ma quel che sembrava un sogno che si realizzava per Carmelita di co-condurre la kermesse canora al fianco disi è rivelata essere una fake news. A lanciarla era stato Riccardo Signoretti su Nuovo Tv parlando di desiderio proprio del conduttore toscano.“la vuole al Festival di, ‘alla fine mi rialzo sempre’.ha espresso la volontà di avere anche la nota conduttrice nel suo Festival. Grandi manovre in corso“. Niente di tutto ciò. A smentire sarebbe stato proprioin persona a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che sui social ha scritto: “non andrà ae me lo conferma. Me ne dispiace, era un’occasione eè da sempre nei suoi desideri.