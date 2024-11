Gaeta.it - Arrestati due giovani per truffa a un’anziana: rubati gioielli in un inganno legato a un incidente

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio diè avvenuto a Pordenone, dove due ragazzi sono statidalle Fiamme Gialle per aver ingannato. La vittima, una donna di 79 anni, è stata raggirata con un’espediente che ha toccato corde sensibili, poiché coinvolgeva un presuntostradale del figlio. Itori l’hanno convinta a cedere tutti i suoi, promettendo di risarcire la presunta vittima dell’. Questo evento ha messo in luce non solo il raggiro subito dalla donna, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nella cattura dei responsabili in tempi rapidi.Le modalità del raggiro: come è avvenuta laIl raggiro messo in atto dai dueha mostrato una pianificazione precisa e una certa abilità nell’indirizzare la vittima verso una decisione affrettata.