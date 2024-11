Zonawrestling.net - WWE: La star NBA Tyrese Haliburton potrebbe prendere parte al PLE Royal Rumble

La WWE non è un’azienda che guarda solo al wrestling, ma facendo intrattenimento spesso coinvolge celebrità di vario tipo, dal cinema alla musica e soprattutto lo sport. Negli ultimi tempi abbiamo visto un nuovo coinvolgimento di campioni di basket tra cui Jalen Brunson e, stelle rispettivamente dei New York Knicks e Indiana Pacers., reduce dall’oro olimpico di Parigi con il Team USA, ha recentemente presoanche ad un episodio di NXT lanciando il confronto tra Ethan Page e Trick Williams e questanon essere stata la sua ultima apparizione in WWE. “Potreste vedermi alla” La WWE recentemente ha stretto una collaborazione con la società Indiana Sports Corp per tenere diversi eventi nella città di Indianapolis a partire dalla2025, con l’idea di fare anche un’edizione di SummerSlam e WrestleMania.