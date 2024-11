Liberoquotidiano.it - "Vogliono solo distruggerti la vita": Ivanisevic, una drammatica previsione sul futuro di Sinner

Goransta per tornare, una nuova avventura come allenatore di Elena Rybakina, attualmente quinta nel ranking WTA. Il croato, ex numero 2 al mondo e campione di Wimbledon, in un recente passato è stato il coach di Novak Djokovic. E oraha rilasciato un'intervista in cui ha espresso nonentusiasmo per il nuovo incarico, ma anche opinioni pesanti e preoccupanti sulla rivalità tra Jannike Carlos Alcaraz e, soprattutto, sul ricorso al Tas presentato dalla Wada per il caso Clostebol (la possibile sospensione dipotrebbe arrivare all'inizio del 2025). In particolare, il croato ha manifestato il suo pieno sostegno ae si è espresso duramente contro l'agenzia antidoping Wada. Come sempre,è andato dritto al punto, senza fare sconti. Intervistato da Tennis Majors,ha rimarcato la sua posizione, esprimendo la speranza chepossa presto tornare a concentrarsi esclusivamente sul tennis.