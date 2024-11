Unicredit risultati record | utile a 77 miliardi in 9 mesi

Lapresse.it - Unicredit, risultati record: utile a 7,7 miliardi in 9 mesi

registra unnetto nel terzo trimestre 2024 in rialzo dell’8% rispetto all’anno precedente a 2,5e unnetto di 7,7nei 9del 2024, in rialzo del 16% rispetto ai 9del 2023. Lo comunica il Gruppoparlando di “” e di “15esimo trimestre consecutivo di crescita sostenibile e miglioramento progressivo delle nostre metriche”. Perla guidance per l’netto del 2024 è incrementata a oltre 9. La guidance sul RoTE dell’intero anno 2024 è stata alzata a circa 17% da circa 16,5%. “La nostra priorità su base quotidiana resta comunque l’impegno ad accelerare la nostra indiscussa leadership nel settore – dice l’amministratore delegato diAndrea Orcel – e a raggiungere le nostre ambizioni di crescita organica.