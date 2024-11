Tvzap.it - Travolto sui binari e trascinato via dal treno: cosa stava facendo

Un uomo è stato investito da unla scorsa mattina. Non è stato un gesto volontario, solo un tragico incidente. La vittima è un anziano non ancora identificato, che camminava lungo ie non si è reso conto della gravità della situazione. È successo a poca distanza dalla stazione di San Donà, nel territorio di Fossalta di Piave (Venezia). Leggi anche: Malore a scuola, Francesco si accascia e muore a 16 anni davanti ai compagni Leggi anche: Scontro tra tir e pullman, a bordo i calciatori italianisuivia dalLunedì 4 novembre poco prima delle 11, si è verificato un grave incidente sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, dove una persona è stata investita nei pressi di Fossalta di Piave. Un anzianocamminando lungo iper tenere d’occhio il suo cane quando, a causa del forte spostamento d’aria causato dal passaggio del convoglio proveniente da Mestre e diretto a Trieste, è stato spinto via ed è rimastoa circa un chilometro dalla stazione di San Donà.