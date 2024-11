Isaechia.it - Temptation Island 12, rissa negli spogliatoi tra Mirco e il nuovo fidanzato di Giulia? Andrea Piteo racconta come sono andate le cose

diDuranti, protagonista di, ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex compagno diRossi. In una intervista a Fanpage.it, l’elettricista originario di Arezzo ha voluto smentire alcune voci e precisare la sua versione dei fatti riguardo alla nascita della sua storia d’amore cone l’incidente contiene a precisare che la sua relazione conDuranti è iniziata solo dopo la fine di, e non prima,alcuni rumors avevano insinuato. Nonostante alcune ricostruzioni e voci che circolano,ha affermato senza dubbi: La storia conè cominciata dopo il programma. Il fatto che ci frequentassimo da prima diè una falsità. Lei e io conosciamo la verità, non ci interessa altro.