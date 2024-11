.com - “Statuto Football Club”, quando il calcio si gioca a ritmo di ska

” è il titolo del nuovo album della storica band mod torineseprodotto da Pietro Foresti, in uscita venerdì 4 ottobre per Egea Music. “” è una raccolta di otto tra canzoni e sigle radio-tv a tema calcistico, riarrangiate con il tipico stile ska-soul-pop che da sempre è il marchio di fabbrica della band. Attraverso leggendarie melodie condivise da più d’una generazione di tifosi, questo progetto ripercorre la storia delitaliano e non solo. Tra le tracce la sigla di “Tutto ilminuto per minuto” e quella di “Novantesimo Minuto”, fino alla “Domenica Sprint” passando per la “Domenica Sportiva”. Nel disco anche l’iconica “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori e “Una vita da mediano” di Ligabue. La divertente “La partita di pallone” di Rita Pavone e la hit internazionale “Un’estate italiana” del duo Nannini-Bennato.