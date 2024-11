Ilgiorno.it - Spaccio a mano armata nei boschi. Residenti terrorizzati: "Una guerra"

Bande di spacciatori che si affrontano nel parco del Roccolo a colpi di mitraglietta e di fucili automatici. È ormai una situazione assolutamente fuori controllo quella che si sta vivendo all’interno del polmone verde appena a ridosso della cava di Casorezzo, nel comune di Busto Garolfo. Ihanno paura e stanno raccogliendo firme da mandare in Comune, almeno per mettere telecamere di sicurezza in tutta la zona ed alzare l’asticella dei controlli. "Siamo disperati perché la situazione è scappata di- spiega uno deidi via Valseriana, zona a ridosso dei-. La scorsa settimana questi si sparavano e sembrava di essere in. Abbiamo chiamato i carabinieri, è venuto persino un elicottero". Le firme raccolte sono una quarantina, praticamente tutti idelle strade di quella zona a ridosso di Casorezzo.