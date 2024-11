Anteprima24.it - Picerno-Benevento, al via la prevendita: tutti i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziata laper il match che ildisputerà sabato pomeriggio (ore 17:30) al “Donato Curcio” contro il. Sono 640 i tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi acquistabili attraverso la piattaforma Go2, on line e nei punti vendita autorizzati. Il costo è di 14,50 euro comprensivi dei diritti di. L’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive non ha previsto nessuna restrizione non considerando la gara a rischio. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di venerdì 8 novembre. L'articolo, al via laproviene da Anteprima24.it.