“Per essere dalla parte dei poveri servono coraggio e responsabilità”

Ponteranica. Cosa vuol dire oggi staredelle persone povere e vulnerabili? Una domanda importante, che porta riflessioni ed anche assunzioni di, quella posta durante l’incontro “Terzo settore:dei?” che ha visto dialogare Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Bergamasca, la sociologa Nunzia De Capite e Valerio Mari (presidente del Consorzio Ribes) nel tardo pomeriggio di martedì 5 novembre al Bopo di Ponteranica, tra gli eventi della rassegna Molte Fedi sotto lo stesso cielo, organizzata dalle ACLI di Bergamo. Nunzia De Capite, dal 2014, cura per Caritas Italiana la redazione del rapporto annuale sul monitoraggio delle politiche di contrasto alla povertà. Una povertà purtroppo sempre più presente, che vede dilagare una crisi in ambito sociale e che riguarda anche le stesse persone che lavorano in ambito sociale.