MotoGP GP Barcellona 2024 | programma date orari e diretta tv

La stagionediterminerà a. L’ultimo round della stagione, ina Valencia e successivamente annullato a causa della devastante alluvione che ha colpito la città, trova un nuovo palcoscenico. Il mondiale verrà deciso in terra catalana, con il weekend che andrà in scena tra il 15 e il 17 novembre, dunque nelle stessepresenti nel calendario originale. In palio c’è il titolo piloti, ancora conteso tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo è in testa alla classifica, ma nel motorsport tutto è possibile e i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Glidelle diverse sessioni del fine settimana devono ancora essere ufficializzati e sono attesi per i prossimi giorni. Il fine settimana sarà trasmesso integralmente insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, con le dirette streaming disponibili sulle piattaforme di Sky Go e di NOW.