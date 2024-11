Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia nella storia: solo in cinque hanno vinto almeno 10 gare in un anno

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Bologna, 6 novembre 2024 – Peccoprobabilmente non riuscirà a vincere il terzo titolo mondiale di fila, troppi 24 punti di ritardo su Jorge Martin con 37 a disposizione nell’ultimo Gp di Barcellona, ma con la vittoria di Sepang è entrato di dirittodel Motomondiale. Il campione del mondo in carica è infatti riuscito a vincere diecistagionali, iscrivendosi nell’olimpo della disciplina assieme ad altricampionissimi. Sono pochi, infatti, quelli che ci sono riusciti in una singola stagione.è entrato in una ristretta cerchia che comprende Giacomo Agostini, Mick Doohan, Casey Stoner e Marc Marquez. Forza e debolezza di Pecco Nomi da paura, di campionissimi cannibali chedominato questo sport per anni. Tra loro c’è anche Pecco, capace in una singola stagione di raggiungere 10 Gp vinti, lasciando di fatto le briciole agli altri sullelunghe.