Thesocialpost.it - Milano, maxisequestro al broker dei VIP: truffati più di 50 milioni. Caduti nella rete anche Caselli e Montezemolo

Il nome di Daniele Migani, notosvizzero, è al centro di un’inchiesta su una truffa che coinvolge decine di imprenditori e vip. Accusato di frode per oltre 50di euro, Migani avrebbe sottratto ingenti somme tramite investimenti fraudolenti. La Procura diha disposto il sequestro preventivo di 18di euro, coinvolgendo numerosi imprenditori e personaggi pubblici, tra cui il designer Giorgetto Giugiaro, la cantante Caterinae l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di.Leggi: “Imane Khelif è un uomo”: la pugile avvia una causa legale La tecnica usata per truffare La tecnica usata da Migani per raggirare le sue vittime è sofisticata. Secondo le indagini, Migani avrebbe promesso investimenti sicuri tramite strumenti finanziari illegali come polizze vita e derivati, privi di autorizzazione.