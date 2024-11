Liberoquotidiano.it - Milan capolavoro, 3 gol al Real Madrid: Leao brilla al Bernabeu

Ilfa l'impresa in Champions League e batte in trasferta ilnella sfida valevole per la quarta giornata. Al Santiagoi rossoneri s'impongo 3-1 al termine di una gara sontuosa grazie alle reti di Thiaw, dell'ex Morata e di Reijnders, mentre a nulla serve il rigore del momentaneo pariizzato da Vinicus (annullato dal Var anche un gol di Rudiger nel finale). Are però è soprattutto Rafa, ripartito titolare e in grande spolvero. Secondo successo europeo di fila per la squadra di Paulo Fonseca (intelligente nello schierare a destra Musah, per contenere Vinicius) che sale a 6 punti in classifica, agguantando proprio gli uomini dell'altro grande ex Carlo Ancelotti. Buono l'impatto sul match dei rossoneri, che dimostrano subito gran carattere e intraprendenza e al 12' passano immediatamente avanti con il gol di Thiaw: il tedesco impatta di testa sul corner di Pulisic e firma il vantaggio ospite.