Manca la delibera per quel photored | così il Comune di Reggio Calabria rischia 9mila multe cancellate e un buco di 2 milioni di euro

Circaannullate. È questo il rischio che corre ildi. E considerando che le contravvenzioni vanno da un minimo di 132a 231, ilto introito nelle casse di palazzo San Giorgio potrebbe raggiungere potenzialmente anche i 2di. Le cifre sono ballerine perché non c’è nulla di deciso al momento, ma è alta la probabilità di dover rivedere i conti in vista del bilancio di fine anno dell’Ente. Almeno stando al ricorso presentato nei giorni scorsi dall’avvocato Mario Perlina nell’interesse di un cittadino che è stato beccato a passare col rosso all’incrocio tra via Argine Sinistro Calopinace e vialedove, da luglio, è stata installata una delle quattro postazioni di controllo elettronico per le violazioni ai semafori. La premessa è d’obbligo: passare col rosso è un’infrazione grave e i famosisono un deterrente utile, soprattutto nei tratti stradali dove possono verificarsi incidenti anche mortali.