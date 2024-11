Manca da casa ormai da sette giorni | estese a tutto il Lazio le ricerche del 27enne Giorgio Cisbaglia

Leggi tutto su Dayitalianews.com

, 27 anni, è scomparso da Anagni (Frosinone) dauna settimana. L’ultimo avvistamento risale al 30 ottobre, quandoè stato visto con indosso un paio di jeans e una camicia azzurra. Ha una corporatura media, è alto circa un metro e settantacinque, con capelli corti castani e occhi verdi. Sul suo corpo sono presenti diversi tatuaggi, tra cui uno sul collo, uno sull’avambraccio e altri sulle spalle. L’appello della famiglia e dell’associazione Penelope Odv La famiglia di, sostenuta dall’associazione Penelope Odv, ha lanciato un appello per ricevere aiuto nelle: “Aiutateci a riportaredai suoi familiari che sono in ansia per lui”, si legge nell’appello condiviso. L’associazione suggerisce di prestare particolare attenzione a stazioni ferroviarie e di autobus, ipotizzando chepossa essersi allontanato dalla città.