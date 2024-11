Secoloditalia.it - L’ex “super esperto” del Covid Walter Ricciardi è terrorizzato da Trump: “Con lui vincono i no-vax”

I risultati del voto presidenziale negli Usa “incideranno anche sulla sanità a livello globale”, siamo di fronte “a due visioni antitetiche: la scienza rappresentata dalla Harris e l’antiscienza, rappresentata da”: così, all’Adnkronos Salute,, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, giàdella pandemia, analizza le prospettive legate alla scelta del nuovo presidente americano. “In un mondo in cui c’è una considerevole interconnessione a livello sanitario – dicerappresentante italiano all’Oms – come ci ha dimostrato chiaramente la pandemia, le scelte di una potenza come quella statunitense non sono indifferenti per nessuno”. “Kennedy junior al ministero della Salute sarebbe antiscientifico” Kamala Harris era “nell’onda di Obama e di Biden”, consolidando “i sistemi che garantiscono maggiore assistenza, seppure non possono essere definiti di sanità pubblica nel senso in cui possiamo intenderla noi, perché sono comunque una pallida imitazione di quelli europei.