Ilfattoquotidiano.it - La Ue teme i dazi di Trump. “Farmaceutica, auto e chimica i settori più esposti”. Made in Italy alimentare a rischio

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La spinta protezionistica che arriverà dall’amministrazione, uscito vincitore dal duello con Kamala Harris per la Casa Bianca, spaventa l’Europa che già fa i conti con la crisi tedesca e la frenata dell’industria dell’. Non è un caso se mercoledì i titoli dei grandi costruttorimobilistici tedeschi sono andati a picco in borsa. Le mosse del futuro 47esimo presidente dovrebbero preoccupare non poco anche l’Italia, il cui export nonostante il trionfalismo del governo è in calo già dal 2023. “Siamo tra i mercati piùagli Stati Uniti nell’ambito dei Paesi europei. Una chiusura commerciale americana ci penalizza in maniera dunque maggiore: ipiùsono quello, quello dell’motive, quello della, in misura minore quello della moda“, spiega Carlo Altomonte, docente di Economia all’Università Bocconi di Milano.