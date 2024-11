Lettera43.it - Il tribunale di Palermo chiede un parere alla Corte Ue sui decreti Cutro e libera due migranti

Ildiha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di duedisposto, in applicazione dei cosiddetti, dal questore di Agrigento, e ha chiestodi giustizia dell’Ue un chiarimento in materia di procedura accelerata di frontiera. In dettaglio, i giudici vogliono sapere se un Paese terzo non possa essere definito sicuro «qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfi le condizioni sostanziali di tale designazione enunciate nelle direttive europee». In attesa della decisione è stata disposta lazione dei due rinti asilo, uno del Senegal e l’altro del Ghana, che erano trattenuti a Porto Empedocle (Agrigento). Quella dei giudici palermitani è la prima pronuncia in cui siildellaUe riguardo i trattenimentifrontiera dopo il decreto del 23 ottobre contenente la lista dei Paesi sicuri stilata dal governo.