Giro d’affari da 164 miliardi di dollari. Commercio mondiale in forte ascesa

A ulteriore conferma della vocazione internazionale di Eima, è la visita di una nutrita delegazione di parlamentari europei, nonché la presenza di rappresentanti ministeriali – anche al più elevato livello – di alcuni fra i principali “Paesi-partner” della kermesse. Il mercatodelle macchine agricole nel 2023 si è attestato intorno ai 164didei quali 57relativi alle trattrici agricole, 73relativi alle altre tipologie di macchine e attrezzature, e 34attribuiti alla componentistica di settore. I dati suldi trattrici indicano una crescita negli ultimi 15 anni pari al 4,7% annuo, ma la domanda di macchinario è destinata a crescere ulteriormente. Gli investimenti nella meccanica agricola sono infatti necessari, e coinvolgono un numero di Paesi sempre maggiore, giacché l’agricoltura rappresenta un settore strategico per la sicurezza alimentare, ma anche per la fornitura di materie prime per l’industria e per l’energia.