Fantoni la saracinesca È lui la rivelazione pratese

Fra chi certamente si è messo in luce in questo primo scorcio di campionato con indosso la maglia del Prato è Gian Marco. Arrivato in estate dopo l’annata passata alla Nocerina nel girone G di serie D (19 partite da titolare in campionato, 13 delle quali senza incassare gol), l’estremo difensore originario di Bagno a Ripoli, cresciuto calcisticamente nell’Empoli, è stato spesso fra i migliori dei suoi, nonostante i 13 gol subiti nelle prime 10 giornate. "Sto solo facendo il mio lavoro: più pericoli riesco a sventare, più contribuisco ai successi della squadra, che sono la cosa più importante - le parole del classe 2004 - Per il resto, penso solo a continuare ad allenarmi forte, come del resto anche i miei compagni". Dopo la sconfitta patita a Forlì, la prima da quando sulla panchina dei biancazzurri siede Marco Mariotti, i lanieri si sono rimessi subito in moto per preparare la gara di domenica allo stadio Lungobisenzio contro lo United Riccione.