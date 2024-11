Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Viareggio-Massese si giocherà senza tifosi ospiti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

(Lucca), 6 novembre 2024 – La società delcalcio ha comunicato che su ordinanza della questura di Lucca la partita didel campionato di Eccellenza Toscana fradel 13 novembre verrà giocata allo stadio Buon Riposo di Seravezza alle ore 15 ma è vietato l'acquisto dei biglietti a coloro che sono residenti nel comune di Massa. La vendita dei biglietti sarà effettuata il giorno della partita dietro presentazione di documento d'identità. Questa partita è stata inserita dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra le gare rinviate all'esame del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per l'applicazione di misure di rigore a causa della rivalità fra le due tifoserie. In passato sono stati comminati Daspo e ci sono stati disordini causati dai sostenitori.