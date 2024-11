Oasport.it - Coppa Davis 2024, i convocati di tutte le nazionali per le Finals. Possibili ancora forfait e sostituzioni

Leggi tutto su Oasport.it

LeCupdi tennis vedranno andare in scena la seconda fase ad eliminazione diretta da martedì 19 a domenica 24 novembre a Malaga, in Spagna: i capitani delle otto Nazioni qualificate hanno dovuto diramare i pre-con due mesi d’anticipo, subito dopo la conclusione della prima fase a gironi. Va da sé che l’elenco fornito è ampiamente modificabile, con addirittura quattrosui cinque nomi forniti che possono essere cambiati dai capitani fino alla vigilia dei quarti di finale. Nel corso della settimana delle ATPinizieranno a diventare definitivi. Lo stesso Filippo Volandri, che ha diramato l’elenco con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, ha chiaramente detto in sede di presentazione della lista deidi aver seguito la classifica ATP per i tre singolaristi, a cui ha aggiunto la consolidata coppia di doppio.