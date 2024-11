Ilfattoquotidiano.it - Caso Sinner, il racconto di Ivanisevic: “Io ci ho avuto a che fare, alla Wada vogliono solo distruggere la vita degli altri”

Goranha sempre espresso il suo parere con schiettezza, senza farsi troppi problemi di alcun tipo. Questa volta, l’ex numero 2 del mondo e futura guida tecnica di Elena Rybakina, ha rilasciato alcune dichiarazionivigilia delle ATP Finals di Torino ai microfoni di Tennis Majors riguardo a Jannikvicenda Clostebol erivalità con Carlos Alcaraz. “Ho giàa checon quelli dellaquando allenavo Cilic, molti di loro sono persone che non mi piacciono e chele vite. Spero davvero che lascino in pace, il tennis ha bisogno di lui. Mi auguro che venga fuori qualcosa di positivo per Jannik”, ha spiegato Ivanesiv, che in carriera è stato anche allenatore di Novak Djokovic. Il riferimento a Cilic invece riguarda undel 2013: il tennista croato venne sospeso per nove mesi a seguito di un test antidoping eseguito a Monaco di Baviera.