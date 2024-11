Lanazione.it - Capodanno a Pisa, concerto gratis degli Elio e le Storie Tese

, 6 novembre 2024 –festeggia l’arrivo del 2025 con unspettacolo, gratuito e accessibile a tutti,e leche si terrà il 31 dicembre in piazza dei Cavalieri. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore al turismo Paolo Pesciatini. “è una città d'arte e cultura a vocazione turistica, vocazione che contempla iniziative ed esperienze per tutto l'arco dell'anno – ha dichiarato l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini. E le festività del periodo natalizio costituiscono una ulteriore opportunità per accogliere, fare conoscere la città e fare divertire i nostri ospiti e turisti insieme ai nostri concittadini. Pertanto da alcuni anni come Amministrazione comunale organizziamo grandi eventi gratuiti e accessibili per tutti per festeggiare la fine dell'anno e l'arrivo di quello nuovo.