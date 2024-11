.com - Calcio / ”Vallesina-Tv” di nuovo presente all’”OffSide Football Film Festival” di Milano

I “nostri” collaboratori Daniele Bartocci, Michele Grilli e Andrea Pongetti, finalisti del concorso “Off Antologia 2024”, che premia i migliori articoli (due pubblicati daTv) on-line dell’anno da Redazione JESI, 6 novembre 2024 – Anche quest’anno si svolgerà al’Evento “OFFSIDE”, con 4 giornate interamente dedicate al mondo del, promuovendo, libri ed articoli ad esso dedicati. La manifestazione, che si terrà come sempre presso la “Fabbrica del Vapore”, prenderà il via giovedì 14 novembre, proseguendo sino a domenica 17, giornata in cui sarà previsto l’atto conclusivo. L’evento, giunto ormai alla sua settima edizione, vedrà la partecipazione di autori, giornalisti ed appassionati, che avranno non solo occasione di prendere visione didedicati al mondo del, ma anche di partecipare a dibattiti, conferenze e premiazioni.