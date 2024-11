Bergamonews.it - Atalanta Primavera, arriva la prima sconfitta in Youth League: 4-1 contro lo Stoccarda

(Germania). L’incappa nellanel suo cammino in: alle prime tre vittorieArsenal, Shakhtar e Celtic segue unanetta al Waldau-Stadion (stadio per il calcio più antico della Germania)lo, che domina dal primo minuto lasciando poco scampo ai giovani nerazzurri, rimasti anche in inferiorità numerica alla mezz’ora. È proprio questo l’episodio che cambia inevitabilmente il corso del match: un’uscita del portiere Pardel col tempo sbagliato a 25 metri dalla porta. Rosso diretto chedopo che i tedeschi guidati da Nico Willig, nel 2019 passato anche sulla panchina dellasquadra, erano già in vantaggio di due reti grazie al tap-in in mischia di Tsigkas e al rigore di Bujupi. Il tristo ancoradell’intervallo porta ancora la firma di Boakye, spina nel fianco della difesa con i suoi movimenti a svariare su tutto il fronte, come del resto anche i suoi compagni di reparto che non danno mai riferimenti alla difesa di mister Bosi.