Inter-news.it - Arteta: «Sappiamo come battere l’Inter! Sarà la nostra vitamina»

Leggi tutto su Inter-news.it

ha parlato in virtù della partita tra Inter e Arsenal di questa sera a San Siro. L’allenatore spagnolo è apparso abbastanza determinato. SAN SIRO – Mikel, su Prime Video, non ha dubbi su San Siro e sul match contro: «Parliamo sempre della capacità che ognuno ha di portare energia. Credo che non ci siano altri stadi nel modo che trasmettono così tanta energiaSan Siro. Questi sono gli scenari dove vogliamo giocare e abbiamo voglia di scendere in campo».lancia la sfida alper questa sera! SFIDA LANCIATA – Poidice di saperedi Inzaghi: «Sfortunatamente in questo inizio di stagione stiamo avendo questi problemi, ma ci stiamo adattando, affrontando diverse partite in inferiorità numerica. Maperfettamentegiocheremo e cosa fare per