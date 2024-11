Unlimitednews.it - Al via su Rai3 “Magistrati” condotto da Cesare Bocci

ROMA (ITALPRESS) – Mentre la politica dibatte sui, chi insultandoli chi cercando di delegittimarli e chi invece difendendoli, la Rai decide che è il caso innanzi tutto di farli conoscere (“”,dal 10 novembre in seconda serata), di mostrare, per usare le parole del direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, “l’impegno e il sacrificio personale di uomini e donne che dedicano la vita alla tutela dei nostri diritti. Quella del magistrato, pilastro della vita democratica, è una professione autorevole, una delle più complesse del nostro tempo, ma delicata perchè il magistrato dispone della nostra vita”. Ecco, dunque, “”, affidato alla conduzione di, ennesimo tassello di una televisione che, aggiunge Corsini, “ha saputo avvicinare la figura del magistrato al pubblico non solo attraverso le fiction.