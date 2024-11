Gqitalia.it - Adesso che ChatGPT è anche un motore di ricerca che cosa ne sarà di Google?

L’intelligenza artificiale divuole togliere la leadership anel mondo dei motori di. Dopo mesi di indiscrezioni OpenAI ha rilasciato ufficialmente il suo Search disponibile sul sito ufficiale die che ci aiuta a trovare foto, link, notizie e quant’altro utilizzando l’algoritmo e le capacità di calcolo dell'ultimo modello di intelligenza artificiale generativa. «ti mostra 13 annunci e dieci link blu ma forse esiste un modo migliore per aiutare le persone a trovare le informazioni», aveva dichiarato Sam Altman, CEO dell'azienda statunitense poche settimane fa preannunciando l'arrivo di un tool apparentemente rivoluzionario. Anzi, a dirla tutta sembrava soltanto l'evoluzione naturale per il chatbot più avanzato del pianeta che, finora, si è limitato a rispondere a domande e richieste con una semplice stringa di testo come se parlassi con un amico o un collaboratore.