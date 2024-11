Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 08:15

DEL 5 NOVEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ANELLO SPECIFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO E PIÙ AVANTI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI LA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E DI LABARO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE DA POMEZIA SUD A CASTEL DI DECIMA, SEMPRE IN DIREIZONESUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO DA SETTECAMINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO AUTO IN CODA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral