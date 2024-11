Ilgiorno.it - Ultimatum di Bertolaso: faccia a faccia sul futuro del Mandic di Merate

(Lecco) – «O troveremo una soluzione condivisa e allora andremo avanti con loro, altrimenti internalizzeremo la Pneumologia, che diventerà una unità operativa dell’ospedale». Se non è un, poco ci manca. A porre l’aut aut ai vertici anconetani dell’Inrca, i cui operatori gestiscono in housing la Pneumologia del San Leopoldo, è l’assessore regionale al Welfare Guido. Lo ha fatto ieri direttamente dall’ospedale di, al termine di un lungo, sia con primari, coordinatori e responsabili sanitari del presidio, sia con i sindaci del territorio, che ha incontrato per una sorta di check up sulla situazione dell’ospedale, dopo il suo precedente sopralluogo del 19 marzo scorso, durante il quale aveva da una parte sancito la serrata del Punto nascita, dall’altra dettato la linea del rilancio e del potenziamento dei servizi, portando in dote pure un tesoretto di mezzo milione di euro per comperare apparecchiature radiografiche.