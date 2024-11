Abruzzo24ore.tv - Teramo, donna accoltellata in strada: paura e primi sospetti sull'aggressore

- Unadi 51 anni è statain via Pannella. Prognosi di 10 giorni dopo un'operazione d'urgenza per estrarre la lama. Una drammatica aggressione ha scosso la città dinella tarda mattinata, dove unadi 51 anni di origine straniera è stata ferita gravemente da un colpo di coltello. L'attacco è avvenuto in via Pannella, luogo che si è rapidamente riempito di curiosi e forze dell'ordine. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, laè stata colpita all'addome con un solo fendente. Durante l'intervento chirurgico, i medici hanno provveduto a rimuovere un frammento della lama, rimasta conficcata vicino al fegato. Fortunatamente, non sono stati toccati organi vitali, rendendo possibile il successo dell'operazione.