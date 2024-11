Game-experience.it - SULFUR, l’anteprima: un extraction shooter roguelite da tenere sott’occhio

Uno dei generi ludici più apprezzati e proposti degli ultimi anni è indubbiamente quello degli. Dall’iconico Escape from Tarkov, passando per i più recenti Dark and Darker e The Forever Winter, la quantità di titoli disponibili sul mercato è disarmante. Ognuno di essi cerca di proporre un twist alla formula con meccaniche di gioco inedite, ambienti e lore di un certo calibro, o anche un’estetica più caratteristica., nuovo progetto dallo studio indipendente Perfect Random, cerca di trovare un punto intermedio tra tutti questi aspetti. Uscito in accesso anticipato a fine ottobre,si prospetta già essere uno dei più interessantidegli ultimi anni. Unendo gameplay moderno a dinamiche fantasy vecchia scuola, ha già le basi per poter essere definito in futuro tra i migliori titoli presenti sul mercato.