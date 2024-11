Quotidiano.net - Studenti di origine straniera, cresce il rischio di dispersione

Leggi tutto su Quotidiano.net

La scuola rappresenta lo spazio principale di incontro trae studentesse con provenienze diverse e, seppure spesso con pochi mezzi, oggi è diventata la principale palestra di cittadinanza. Secondo i dati del Ministero dell’istruzione e del merito infatti, nell’anno scolastico 2022/23 gli alunni con cittadinanza non italiana erano 914.860, l’11,2% del totale degli. Il 44,42%, è dieuropea, il 27,25% africana e il 20,27% asiatica, con gli allievi dirumena, albanese e marocchina che ne costituiscono oltre il 40%. Sono proprio loro però a essere maggiormente coinvolti nei fenomeni discolastica e di fallimento formativo. Più di un quarto deglicon cittadinanza non italiana non completa il percorso di istruzione secondaria e l’abbandono scolastico riguarda maggiormente i ragazzi rispetto alle ragazze.