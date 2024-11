Formiche.net - Stato, aziende e università. L’ecosistema quantum che serve all’Italia

Leggi tutto su Formiche.net

Siamo “bravissimi a formare il capitale umano” ma “facciamo fatica” a trattenerlo in Italia davanti alle offerte all’estero. Una sfida che si applica in tanti settori, compreso quello, sempre più urgente, delle tecnologie quantistiche. A spiegarlo è Enrico Prati, professore associato di Fisica teorica della materia presso l’Statale di Milano. Il docente è co-autore (assieme al giornalista Otto Lanzavecchia) del documento “Se non ora. Una strategia nazionale per l’Italia”, pubblicato da Formiche e presentato stamattina presso la Sala Isma del Senato in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per l’innovazione. Perchéuna strategiaÈ “imperativo” per l’Italia sviluppare unastrategy nazionale, costruendo sulle basi delle iniziative finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dei programmi dell’Unione europea, si legge nel documento.