Metropolitanmagazine.it - Star Wars Unlimited a Lucca Comics & Games 2024, anteprima mondiale Crepuscolo della Repubblica!

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

La forza scorre potente al, dove abbiamo partecipato all’del terzo set di. Il gioco di carte collezionabili edito in Italia da Asmodee sta spopolando fra gli appassionatiche organizzati in community sempre più importanti, ma dopo il secondo set ha obiettivamente bisogno di un bilanciamento importante (vero Boba Fett?). E a giudicare dalle premesse mostrateci, la direzione è quella giusta!, nuove abilità e i segnalini Droide/Clone! La prima e più importante novità è senza dubbio l’introduzione di due nuove abilità nel pool di quelle disponibili per i personaggi, una per i “buoni” e una per i “cattivi”. Premessa: daremo per scontato che chi legge questo articolo conosca già le regole del TCG, ma se così non fosse potetetranquilli: basta un giro sul sito ufficiale e poco tempo di pratica per padroneggiare il terreno di scontro.