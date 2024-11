Schlein spezza l’incantesimo ed è scontro con De Luca

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

Fine della telenovela di Vincenzo Deall’assalto per la terza volta della presidenza della Regione Campania. Il Partito democratico non lo sosterrà. “Il Pd – ha detto la segretaria Ellyospite di Fabio Fazio – ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a due mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”. Lui, De, non ci sta. Del resto non starci è la caratteristica principale della sua carriera politica, apparire contro tutti – preferibilmente i “suoi” – è la cifra stilistica della sua durezza. Diciassette anni sindaco di Salerno, presidente della Regione dal 2015, deputato dal 2001 al 2008, sottosegretario ai Trasporti nel 2013: per Dela Campania è un feudo che non dovrebbe essere contendibile per nessuno del suo partito.