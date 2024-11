Romadailynews.it - Roma, donna salvata dallo stupro grazie al “Signal for Help”: arrestato un 38enne

Il gesto convenzionale antiviolenza ha permesso ai carabinieri di intervenire e arrestare l’aggressore nei pressi della stazione Termini. Unadi 39 anni ha evitato una violenza sessuale nei pressi della stazione Terminial coraggio di fare il “for”, il segnale antiviolenza ideato per chiedere aiuto senza attirare l’attenzione dell’aggressore. Il gesto è stato immediatamente riconosciuto dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia diCentro, che hanno prontamente fermato l’uomo. L’episodio è avvenuto la sera del 2 novembre, in via Einaudi, non lontano dalla stazione ferroviaria. I militari, notando una coppia camminare sul marciapiede con l’uomo che teneva stretta per mano la, sono stati attirati dal gesto della vittima, che ha sollevato la mano con il pollice nascosto nel palmo e le altre dita piegate, eseguendo così il “for”.