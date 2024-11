Rapinarono due bar nel maggio scorso | arrestati due giovani pontini

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo mesi di indagini dettagliate, le forze dell’ordine hanno messo in manette due, di 30 anni e di 22 anni, residenti tra Latina e Cisterna, accusati di aver compiuto due rapine loall’alba. Le rapine hanno colpito due bar del capoluogo pontino: “La Dispensa” a Borgo Carso e il “Bar Massimo” situato in via Villafranca. Grazie alla collaborazione tra Polizia e Carabinieri, la Procura di Latina ha raccolto prove consistenti contro i due sospettati, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi, da parte del Tribunale di Latina. L’accusa è quella di aver agito insieme, alternandosi nei ruoli di esecutore e complice, sfruttando una Fiat Panda per compiere entrambi i colpi. Due Attacchi Sincronizzati: Come Sono Avvenute le Rapine Sin dai primi momenti, le autorità avevano percepito che le rapine fossero strettamente collegate.