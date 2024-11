Feedpress.me - Meteo: tempo stabile fino al weekend, possibile "goccia fredda" a metà novembre

I prossimi giorni vedranno la presenza di un vasto campo di alta pressione su buona parte del vecchio continente . Condizioniche saranno per lo più asciutte su tutta l’Italia, dove a dominare sarà il sole, ma in alcune zone anche la presenza di nebbie e nubi basse come sulla Pianura Padana e lungo le coste adriatiche. E temperature che si stanno riportando gradualmente in linea con le medie.