Ilrestodelcarlino.it - Marco Melandri concorrente de ‘La Talpa’: nuova avventura per l’ex motociclista

Ravenna, 2 novembre 2024 – Il ravennate, 42 anni, ex campione di motociclismo, è tra i concorrenti dellaedizione de “La Talpa – Who is the mole”, in onda da martedì sera (5 novembre) su Canale 5. È unatelevisiva per lui, dopo la precedente esperienza a un altro reality, “L’Isola dei Famosi” nel 2022., pilota motociclistico, campione del mondo della classe 250 nel 2002 e primatista italiano di vittorie nel campionato mondiale Superbike con 22 successi, ha deciso di mettersimente in gioco. È cresciuto nei quartieri popolari di Ravenna, dove ha iniziato a correre in alcune gare ciclistiche della Bmx all’età di 5 anni, arrivando ad affrontare anche prove di Coppa del Mondo. A 8 anni ha cominciato a gareggiare sulle minimoto. È diventato campione italiano nel 1992 e nel 1994.