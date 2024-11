.com - Juventus, recuperato Douglas Luiz

(Adnkronos) – Recupero importante per Thiago Motta in vista della sfida in Champions League contro il Lille.è tornato ad allenarsi in gruppo. Il brasiliano viaggia verso una convocazione per la gara contro i francesi e mette nel mirino il rientro. L’ex Aston Villa, dunque, dovrebbe tornare a piena disposizione di Thiago Motta anche per il derby di sabato prossimo contro il Torino. Continua a lavorare a parte, invece, Nico Gonzalez. L’argentino prosegue il proprio iter riabilitativo, nella speranza di rivedere il campo entro la gara di sabato. Difficile prevedere ora una sua convocazione, lo stesso Thiago Motta attende ulteriori segnali dall’ex Viola e dallo staff medico bianconero. In Champions probabile torni titolare Conceicao dopo la panchina di Udine: il portoghese potrebbe sostituire Weah, con Yildiz confermato a sinistra.