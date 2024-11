Liberoquotidiano.it - Iran: preoccupazioni per la sorte della donna che si è spogliata in pubblico

Teheran, 5 nov. (Adnkronos/Afp) - Crescono lee gli interrogativi per la studentessaiana arrestata dopo essersiinsabato davanti all'Università Azad di Teheran. Gli attivisti temono che venga trasferita in un ospedale psichiatrico. Il videogiovanein mutande, prima seduta e poi mentre camminava lentamente davanti alla prestigiosa università, è diventato virale questo fine settimana. E la studentessa si è affermata come una nuova figura dei diritti delle donne in. "Rendo omaggio al coraggio di questa giovaneche mostra resistenza ed è assurta al rango di icona per la lotta delle donne in, per la lotta delle donne ovunque i loro diritti siano minacciati", ha dichiarato il capodiplomazia francese Jean-Noël Barrot sul canaleFrance 2.