Il Napoli fissa il prezzo di Osimhen | l’annuncio di Manna

Dopo un buon approccio con la Turchia e con il Galatasaray, a Istanbul parlano solo dell’attaccante nigeriano: ilildiL’impatto diin Turchia, con la maglia del Galatasaray, è stato devastante. Nessuno può mettere in dubbio le sue doti tecniche e atletiche. È stato idolo dei napoletani, simbolo dello Scudetto riportato adopo 33 anni. Il primo dopo Maradona. Ma le strade si sono separate, dopo un rinnovo del contratto a 10 milioni di euro a stagione. Ed un burrascoso finale nella finestra dedicata al calciomercato. Il Galatasaray è primo in Super League, anche grazie alle reti segnate dall’attaccante di proprietà del. Fino a questo momento,ha segnato 4 gol in campionato, ma è stato decisivo in Europa con due assist nella prima partita contro il Paok.