Il Cesena oltre le aspettative. E si gode uno Shpendi da urlo

Sette punti in 3 partite sono un bottino molto sostanzioso, proiettano ilnella elite del campionato, in un manipolo di squadre che puntano con decisione alla promozione in serie A dopo aver speso somme rilevanti per riuscirci. Naturalmente nulla è ancora in tasca ed è bene tenere i piedi saldamente ancorati per terra senza fare voli pindarici, anche perchè questo è soltanto il girone di andata e il mercato di riparazione potrebbe aprire per molti club altri scenari. Per ora ilsi sta comportando meglio delle altre neopromosse, togliendo lo scettro alla Juve Stabia che l’aveva detenuto sino a domenica. Un punto e mezzo a gara è un ottima media, sicuramente da salvezza con largo anticipo che è il primo obiettivo stagionale. Il Manuzzi si conferma fortino da punti per ilche vi ha conquistato tutte le vittorie stagionali (5), solo la sconfitta sfortunata al di là del risultato finale con la Sampdoria ha rovinato lo score di terreno impraticabile per gli avversari, assieme al pari col Modena.