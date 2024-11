Oasport.it - Golf, al via i playoff ad Abu Dhabi. Presenti Manassero, Migliozzi e Laporta

Leggi tutto su Oasport.it

Finita la regular season, il DP World Tour entra nel vivo con il primo appuntamento dei. Da giovedì 7 a domenica 10 novembre, infatti, il maggiore circuito europeo si sposta negli Emirati Arabi Uniti per l’AbuHSBC Championship, evento riservato ai primi 70 giocatori della Race to Dubai. Sul percorso dello Yas LinksClub (par 72 lungo 6.789 metri) si affronteranno, dunque, i migliori giocatori del Tour, tutti a caccia del ricco montepremi (9 milioni di dollari) e di punti ( 9.000 in palio questa settimana) per rientrare nei primi 50 posti della r2dr e garantirsi, così, la possibilità di giocare l’evento conclusivo del Tour europeo dove si incoronerà il migliore giocatore del circuito: il DP World Tour Championship a Dubai. Tra i favoriti Rory McIlroy, vincitore fin qui di 5 Race to Dubai (’12,’14,’15,’22,’23) e saldamente in testa questa stagione con 1.